Preço de Crome hoje

O preço ao vivo de Crome (CROME) hoje é $ 0.00818493, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CROME para USD é de $ 0.00818493 por CROME.

Crome ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,184.93, com um fornecimento em circulação de 1.00M CROME. Nas últimas 24 horas, CROME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.322876, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00772015.

No desempenho de curto prazo, CROME movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Crome (CROME)

Capitalização de mercado $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Crome é $ 8.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CROME é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.18K.