O preço ao vivo de Croatian Football Federation Token (VATRENI) hoje é $ 1.93, com uma variação de 10.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VATRENI para USD é de $ 1.93 por VATRENI.

Croatian Football Federation Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,705,038, com um fornecimento em circulação de 4.00M VATRENI. Nas últimas 24 horas, VATRENI foi negociado entre $ 1.9 (mínimo) e $ 2.16 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.46, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.050045.

No desempenho de curto prazo, VATRENI movimentou-se +1.26% na última hora e -5.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Capitalização de mercado $ 7.71M$ 7.71M $ 7.71M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.50M$ 40.50M $ 40.50M Fornecimento Circulante 4.00M 4.00M 4.00M Fornecimento total 20,999,999.441835824 20,999,999.441835824 20,999,999.441835824

A capitalização de mercado atual de Croatian Football Federation Token é $ 7.71M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VATRENI é 4.00M, com um fornecimento total de 20999999.441835824. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.50M.