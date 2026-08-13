Preço de Creditlink Token hoje

O preço ao vivo de Creditlink Token (CDL) hoje é $ 0.00482391, com uma variação de 2.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CDL para USD é de $ 0.00482391 por CDL.

Creditlink Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 988,618, com um fornecimento em circulação de 204.60M CDL. Nas últimas 24 horas, CDL foi negociado entre $ 0.0046818 (mínimo) e $ 0.00485706 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.143478, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00309543.

No desempenho de curto prazo, CDL movimentou-se +0.16% na última hora e +6.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 62.67K.

Informações de mercado de Creditlink Token (CDL)

Capitalização de mercado $ 988.62K$ 988.62K $ 988.62K Volume (24h) $ 62.67K$ 62.67K $ 62.67K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M Fornecimento Circulante 204.60M 204.60M 204.60M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Creditlink Token é $ 988.62K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 62.67K. A oferta em circulação de CDL é 204.60M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.83M.