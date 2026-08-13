Qual é o preço atual de Credible Finance?

Credible Finance está sendo negociado a R$2.96702761986692226000, com uma variação de preço de -9.19% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Credible Finance é de R$5.22269597914284000, enquanto o ATL é de R$1.95147388550417292000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de CRED hoje?

A capitalização de mercado está em R$67242706.93770392598000, colocando o ativo no #996 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Credible Finance?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com CRED.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 22663357.939475 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Credible Finance se enquadra?

Credible Finance faz parte da classificação Solana Ecosystem,Payment Solutions, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de CRED?

Operar na rede -- permite que CRED aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.