Preço de Crecoin hoje

O preço ao vivo de Crecoin ($CREC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $CREC para USD é de $ 0 por $CREC.

Crecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 738,670, com um fornecimento em circulação de 1.88B $CREC. Nas últimas 24 horas, $CREC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00849716, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $CREC movimentou-se -- na última hora e +4.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 12.30.

Informações de mercado de Crecoin ($CREC)

Capitalização de mercado $ 738.67K$ 738.67K $ 738.67K Volume (24h) $ 12.30$ 12.30 $ 12.30 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M Fornecimento Circulante 1.88B 1.88B 1.88B Fornecimento total 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257

A capitalização de mercado atual de Crecoin é $ 738.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 12.30. A oferta em circulação de $CREC é 1.88B, com um fornecimento total de 9999999897.257. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.93M.