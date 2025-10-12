Informações de preço de Crazzers AI (CRAZZERS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00007282 $ 0.00007282 $ 0.00007282 Mínimo 24h $ 0.00008435 $ 0.00008435 $ 0.00008435 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00007282$ 0.00007282 $ 0.00007282 Máximo 24h $ 0.00008435$ 0.00008435 $ 0.00008435 Máximo histórico $ 0.0005108$ 0.0005108 $ 0.0005108 Menor preço $ 0.00005884$ 0.00005884 $ 0.00005884 Variação de Preço (1h) +0.32% Alteração de Preço (1D) -1.31% Variação de Preço (7d) -46.63% Variação de Preço (7d) -46.63%

O preço em tempo real de Crazzers AI (CRAZZERS) é $0.00007832. Nas últimas 24 horas, CRAZZERS foi negociado entre a mínima de $ 0.00007282 e a máxima de $ 0.00008435, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRAZZERS é $ 0.0005108, enquanto o mais baixo é $ 0.00005884.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRAZZERS variou +0.32% na última hora, -1.31% nas últimas 24 horas e -46.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Crazzers AI (CRAZZERS)

Capitalização de mercado $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.19K$ 78.19K $ 78.19K Fornecimento Circulante 212.65M 212.65M 212.65M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Crazzers AI é $ 16.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRAZZERS é 212.65M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 78.19K.