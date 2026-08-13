Preço de CRASH CAT hoje

O preço ao vivo de CRASH CAT (CRASHCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRASHCAT para USD é de $ 0 por CRASHCAT.

CRASH CAT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 89,471, com um fornecimento em circulação de 818.24M CRASHCAT. Nas últimas 24 horas, CRASHCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CRASHCAT movimentou-se -1.48% na última hora e -0.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.18K.

Informações de mercado de CRASH CAT (CRASHCAT)

Capitalização de mercado $ 89.47K$ 89.47K $ 89.47K Volume (24h) $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 89.47K$ 89.47K $ 89.47K Fornecimento Circulante 818.24M 818.24M 818.24M Fornecimento total 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419

A capitalização de mercado atual de CRASH CAT é $ 89.47K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.18K. A oferta em circulação de CRASHCAT é 818.24M, com um fornecimento total de 818244027.2582419. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 89.47K.