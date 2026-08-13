Preço de CoShi Inu hoje

O preço ao vivo de CoShi Inu (COSHI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COSHI para USD é de $ 0 por COSHI.

CoShi Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 136,086, com um fornecimento em circulação de 1,000.00T COSHI. Nas últimas 24 horas, COSHI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COSHI movimentou-se -- na última hora e -1.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CoShi Inu (COSHI)

Capitalização de mercado $ 136.09K$ 136.09K $ 136.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 136.09K$ 136.09K $ 136.09K Fornecimento Circulante 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Fornecimento total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

A capitalização de mercado atual de CoShi Inu é $ 136.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COSHI é 1,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 136.09K.