Preço de Core Scientific xStock hoje

O preço ao vivo de Core Scientific xStock (CORZX) hoje é $ 20.13, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CORZX para USD é de $ 20.13 por CORZX.

Core Scientific xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 123,368, com um fornecimento em circulação de 5.89K CORZX. Nas últimas 24 horas, CORZX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 29.69, enquanto a mínima histórica foi de $ 19.75.

No desempenho de curto prazo, CORZX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.23K.

Informações de mercado de Core Scientific xStock (CORZX)

Capitalização de mercado $ 123.37K$ 123.37K $ 123.37K Volume (24h) $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 98.91M$ 98.91M $ 98.91M Fornecimento Circulante 5.89K 5.89K 5.89K Fornecimento total 4,913,832.460524232 4,913,832.460524232 4,913,832.460524232

A capitalização de mercado atual de Core Scientific xStock é $ 123.37K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.23K. A oferta em circulação de CORZX é 5.89K, com um fornecimento total de 4913832.460524232. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 98.91M.