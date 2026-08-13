Preço de Core MSCI Emerging Markets xStock hoje

O preço ao vivo de Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX) hoje é $ 80.95, com uma variação de 0.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IEMGX para USD é de $ 80.95 por IEMGX.

Core MSCI Emerging Markets xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 256,963, com um fornecimento em circulação de 3.17K IEMGX. Nas últimas 24 horas, IEMGX foi negociado entre $ 80.92 (mínimo) e $ 81.27 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 164.83, enquanto a mínima histórica foi de $ 29.97.

No desempenho de curto prazo, IEMGX movimentou-se 0.00% na última hora e +0.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 90.53.

Informações de mercado de Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX)

Capitalização de mercado $ 256.96K$ 256.96K $ 256.96K Volume (24h) $ 90.53$ 90.53 $ 90.53 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 256.96K$ 256.96K $ 256.96K Fornecimento Circulante 3.17K 3.17K 3.17K Fornecimento total 3,174.18495208195 3,174.18495208195 3,174.18495208195

A capitalização de mercado atual de Core MSCI Emerging Markets xStock é $ 256.96K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 90.53. A oferta em circulação de IEMGX é 3.17K, com um fornecimento total de 3174.18495208195. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 256.96K.