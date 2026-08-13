Preço de Coral Finance hoje

O preço ao vivo de Coral Finance (CORL) hoje é $ 0, com uma variação de 1.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CORL para USD é de $ 0 por CORL.

Coral Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,015.7, com um fornecimento em circulação de 242.58M CORL. Nas últimas 24 horas, CORL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.14587, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CORL movimentou-se +0.00% na última hora e -4.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Coral Finance (CORL)

Capitalização de mercado $ 14.02K$ 14.02K $ 14.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 57.78K$ 57.78K $ 57.78K Fornecimento Circulante 242.58M 242.58M 242.58M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Coral Finance é $ 14.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CORL é 242.58M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 57.78K.