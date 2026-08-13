Qual é o preço atual de Copper pot of wealth?

Copper pot of wealth está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 41.21% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como COOKWARE se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 41.21% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se COOKWARE está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Copper pot of wealth está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

No segmento Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, COOKWARE demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Copper pot of wealth hoje?

A capitalização de mercado de R$1236004.63383553200000 coloca COOKWARE no ranking #4479, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente COOKWARE está sendo negociado?

Copper pot of wealth gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de COOKWARE?

Com 893256608.4285299 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.