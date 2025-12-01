Preço de Copper Inu hoje

O preço ao vivo de Copper Inu (COPPER) hoje é --, com uma variação de 13.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COPPER para USD é de -- por COPPER.

Copper Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,529.99, com um fornecimento em circulação de 999.27M COPPER. Nas últimas 24 horas, COPPER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COPPER movimentou-se -0.22% na última hora e +25.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Copper Inu (COPPER)

Capitalização de mercado $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K Fornecimento Circulante 999.27M 999.27M 999.27M Fornecimento total 999,273,299.783744 999,273,299.783744 999,273,299.783744

