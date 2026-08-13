Preço de Cool Cats Milk hoje

O preço ao vivo de Cool Cats Milk (MILK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MILK para USD é de $ 0 por MILK.

Cool Cats Milk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 78,679, com um fornecimento em circulação de 2.45B MILK. Nas últimas 24 horas, MILK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.187901, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MILK movimentou-se -- na última hora e -1.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cool Cats Milk (MILK)

Capitalização de mercado $ 78.68K$ 78.68K $ 78.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.68K$ 78.68K $ 78.68K Fornecimento Circulante 2.45B 2.45B 2.45B Fornecimento total 2,452,070,744.658356 2,452,070,744.658356 2,452,070,744.658356

A capitalização de mercado atual de Cool Cats Milk é $ 78.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MILK é 2.45B, com um fornecimento total de 2452070744.658356. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 78.68K.