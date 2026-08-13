Preço de Constellation Energy Corporation xStock hoje

O preço ao vivo de Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) hoje é $ 278.67, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CEGX para USD é de $ 278.67 por CEGX.

Constellation Energy Corporation xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 158,376, com um fornecimento em circulação de 568.32 CEGX. Nas últimas 24 horas, CEGX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 323.89, enquanto a mínima histórica foi de $ 234.05.

No desempenho de curto prazo, CEGX movimentou-se -- na última hora e +5.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 37.27.

Informações de mercado de Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

Capitalização de mercado $ 158.38K$ 158.38K $ 158.38K Volume (24h) $ 37.27$ 37.27 $ 37.27 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.08M$ 61.08M $ 61.08M Fornecimento Circulante 568.32 568.32 568.32 Fornecimento total 219,165.2593809421 219,165.2593809421 219,165.2593809421

A capitalização de mercado atual de Constellation Energy Corporation xStock é $ 158.38K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 37.27. A oferta em circulação de CEGX é 568.32, com um fornecimento total de 219165.2593809421. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 61.08M.