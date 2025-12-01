Preço de Conspiracy Guy hoje

O preço ao vivo de Conspiracy Guy (CGUY) hoje é $ 0.00000993, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CGUY para USD é de $ 0.00000993 por CGUY.

Conspiracy Guy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,927.44, com um fornecimento em circulação de 1.00B CGUY. Nas últimas 24 horas, CGUY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00017146, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000905.

No desempenho de curto prazo, CGUY movimentou-se -- na última hora e +2.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Conspiracy Guy (CGUY)

Capitalização de mercado $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Conspiracy Guy é $ 9.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CGUY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.93K.