Receba atualizações em tempo real do preço de CNFI para USD na MEXC. Mantenha-se informado com os dados mais recentes e análises de mercado. Isso é essencial para tomar decisões inteligentes de negociação no mercado de criptomoedas, que é dinâmico e rápido. A MEXC é a sua plataforma ideal para obter informações precisas sobre o preço de CNFI.

Connect Financial (CNFI) está sendo negociado no momento a 0.056701 USD com uma capitalização de mercado de $ 1.42M USD. O preço de CNFI para USD é atualizado em tempo real.

Desempenho do preço de Connect Financial (CNFI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Connect Financial em USD foi de $ 0.

Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Connect Financial em USD foi de $ -0.0059290477.

Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Connect Financial em USD foi de $ +0.0016300346.

Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Connect Financial em USD foi de $ +0.01231740782934779.

Período Variação (USD) Variação (%) Hoje $ 0 -- 30 dias $ -0.0059290477 -10.45% 60 dias $ +0.0016300346 +2.87% 90 dias $ +0.01231740782934779 +27.75%

Análise de preço de Connect Financial (CNFI)

Descubra a análise de preço mais recente de Connect Financial: Mínima e máxima em 24h, ATH (Máxima histórica) e variações diárias:

Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -0.89%

Informações de mercado de Connect Financial (CNFI)

Explore as estatísticas de mercado: capitalização de mercado, volume de negociação em 24h e oferta: