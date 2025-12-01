Preço de Concentric Industries hoje

O preço ao vivo de Concentric Industries (CONCENTRIC) hoje é --, com uma variação de 2.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CONCENTRIC para USD é de -- por CONCENTRIC.

Concentric Industries ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 635,556, com um fornecimento em circulação de 871.82M CONCENTRIC. Nas últimas 24 horas, CONCENTRIC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00442362, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CONCENTRIC movimentou-se -0.34% na última hora e +23.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Concentric Industries (CONCENTRIC)

Capitalização de mercado $ 635.56K$ 635.56K $ 635.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 728.96K$ 728.96K $ 728.96K Fornecimento Circulante 871.82M 871.82M 871.82M Fornecimento total 999,945,500.2848163 999,945,500.2848163 999,945,500.2848163

