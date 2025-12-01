Preço de Compliant Naira hoje

O preço ao vivo de Compliant Naira (CNGN) hoje é $ 0.00068076, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CNGN para USD é de $ 0.00068076 por CNGN.

Compliant Naira ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 512,747, com um fornecimento em circulação de 753.20M CNGN. Nas últimas 24 horas, CNGN foi negociado entre $ 0.00068075 (mínimo) e $ 0.00068125 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00070882, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00064906.

No desempenho de curto prazo, CNGN movimentou-se +0.00% na última hora e -0.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Compliant Naira (CNGN)

Capitalização de mercado $ 512.75K$ 512.75K $ 512.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 512.75K$ 512.75K $ 512.75K Fornecimento Circulante 753.20M 753.20M 753.20M Fornecimento total 753,200,932.98 753,200,932.98 753,200,932.98

