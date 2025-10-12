Informações de preço de Company (COMPANY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00009926 $ 0.00011182
Mínimo 24h $ 0.00009926
Máximo 24h $ 0.00011182
Máximo histórico $ 0.00112961
Menor preço $ 0.00004443
Variação de Preço (1h) +0.84%
Alteração de Preço (1D) -1.52%
Variação de Preço (7d) -43.84%

O preço em tempo real de Company (COMPANY) é $0.00010419. Nas últimas 24 horas, COMPANY foi negociado entre a mínima de $ 0.00009926 e a máxima de $ 0.00011182, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COMPANY é $ 0.00112961, enquanto o mais baixo é $ 0.00004443.

Em termos de desempenho de curto prazo, COMPANY variou +0.84% na última hora, -1.52% nas últimas 24 horas e -43.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Company (COMPANY)

Capitalização de mercado $ 103.60K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 103.60K
Fornecimento Circulante 999.77M
Fornecimento total 999,769,505.157544

