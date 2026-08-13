Preço de Community Alliance Token hoje

O preço ao vivo de Community Alliance Token (COMAT) hoje é $ 0, com uma variação de 5.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COMAT para USD é de $ 0 por COMAT.

Community Alliance Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 392,468, com um fornecimento em circulação de 698.99M COMAT. Nas últimas 24 horas, COMAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00120444, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COMAT movimentou-se +0.96% na última hora e -4.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.21K.

Informações de mercado de Community Alliance Token (COMAT)

Capitalização de mercado $ 392.47K$ 392.47K $ 392.47K Volume (24h) $ 3.21K$ 3.21K $ 3.21K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 392.47K$ 392.47K $ 392.47K Fornecimento Circulante 698.99M 698.99M 698.99M Fornecimento total 698,990,876.40266 698,990,876.40266 698,990,876.40266

A capitalização de mercado atual de Community Alliance Token é $ 392.47K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.21K. A oferta em circulação de COMAT é 698.99M, com um fornecimento total de 698990876.40266. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 392.47K.