Preço de Communist Cat hoje

O preço ao vivo de Communist Cat (CCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 2.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CCAT para USD é de $ 0 por CCAT.

Communist Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,674.61, com um fornecimento em circulação de 963.49M CCAT. Nas últimas 24 horas, CCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CCAT movimentou-se -- na última hora e -27.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Communist Cat (CCAT)

Capitalização de mercado $ 14.67K$ 14.67K $ 14.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.67K$ 14.67K $ 14.67K Fornecimento Circulante 963.49M 963.49M 963.49M Fornecimento total 963,490,592.554167 963,490,592.554167 963,490,592.554167

A capitalização de mercado atual de Communist Cat é $ 14.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CCAT é 963.49M, com um fornecimento total de 963490592.554167. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.67K.