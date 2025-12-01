Preço de Comet Portfolio hoje

O preço ao vivo de Comet Portfolio (COMET) hoje é $ 0.00004192, com uma variação de 5.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COMET para USD é de $ 0.00004192 por COMET.

Comet Portfolio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,907, com um fornecimento em circulação de 999.73M COMET. Nas últimas 24 horas, COMET foi negociado entre $ 0.00004198 (mínimo) e $ 0.00004413 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00289967, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002403.

No desempenho de curto prazo, COMET movimentou-se -0.20% na última hora e -15.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Comet Portfolio (COMET)

Capitalização de mercado $ 41.91K$ 41.91K $ 41.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.91K$ 41.91K $ 41.91K Fornecimento Circulante 999.73M 999.73M 999.73M Fornecimento total 999,725,634.4473681 999,725,634.4473681 999,725,634.4473681

A capitalização de mercado atual de Comet Portfolio é $ 41.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COMET é 999.73M, com um fornecimento total de 999725634.4473681. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.91K.