Preço de Comcast xStock hoje

O preço ao vivo de Comcast xStock (CMCSAX) hoje é $ 26.66, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CMCSAX para USD é de $ 26.66 por CMCSAX.

Comcast xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 195,286, com um fornecimento em circulação de 7.31K CMCSAX. Nas últimas 24 horas, CMCSAX foi negociado entre $ 26.66 (mínimo) e $ 26.79 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 34.79, enquanto a mínima histórica foi de $ 25.94.

No desempenho de curto prazo, CMCSAX movimentou-se -- na última hora e +0.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Comcast xStock (CMCSAX)

Capitalização de mercado $ 195.29K$ 195.29K $ 195.29K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Fornecimento Circulante 7.31K 7.31K 7.31K Fornecimento total 70,230.45722368547 70,230.45722368547 70,230.45722368547

