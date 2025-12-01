Preço de Colony Avalanche Index hoje

O preço ao vivo de Colony Avalanche Index (CAI) hoje é $ 42.11, com uma variação de 1.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAI para USD é de $ 42.11 por CAI.

Colony Avalanche Index ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,872,645, com um fornecimento em circulação de 44.48K CAI. Nas últimas 24 horas, CAI foi negociado entre $ 41.55 (mínimo) e $ 42.8 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 659.84, enquanto a mínima histórica foi de $ 31.6.

No desempenho de curto prazo, CAI movimentou-se +1.19% na última hora e +7.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Colony Avalanche Index (CAI)

Capitalização de mercado $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Fornecimento Circulante 44.48K 44.48K 44.48K Fornecimento total 44,477.02950897429 44,477.02950897429 44,477.02950897429

A capitalização de mercado atual de Colony Avalanche Index é $ 1.87M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAI é 44.48K, com um fornecimento total de 44477.02950897429. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.87M.