Preço de Colombian Peso hoje

O preço ao vivo de Colombian Peso (WCOP) hoje é $ 0, com uma variação de 1.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WCOP para USD é de $ 0 por WCOP.

Colombian Peso ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 86,516, com um fornecimento em circulação de 276.90M WCOP. Nas últimas 24 horas, WCOP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WCOP movimentou-se +0.22% na última hora e +0.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 261.43.

Informações de mercado de Colombian Peso (WCOP)

Capitalização de mercado $ 86.52K$ 86.52K $ 86.52K Volume (24h) $ 261.43$ 261.43 $ 261.43 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 86.52K$ 86.52K $ 86.52K Fornecimento Circulante 276.90M 276.90M 276.90M Fornecimento total 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985

A capitalização de mercado atual de Colombian Peso é $ 86.52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 261.43. A oferta em circulação de WCOP é 276.90M, com um fornecimento total de 276898753.7968985. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 86.52K.