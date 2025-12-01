Preço de CoinPouch hoje

O preço ao vivo de CoinPouch (POUCH) hoje é $ 0.00002527, com uma variação de 3.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POUCH para USD é de $ 0.00002527 por POUCH.

CoinPouch ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,272, com um fornecimento em circulação de 999.99M POUCH. Nas últimas 24 horas, POUCH foi negociado entre $ 0.0000251 (mínimo) e $ 0.00002672 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00025703, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001571.

No desempenho de curto prazo, POUCH movimentou-se +0.68% na última hora e +10.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CoinPouch (POUCH)

Capitalização de mercado $ 25.27K$ 25.27K $ 25.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.27K$ 25.27K $ 25.27K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,994,690.0 999,994,690.0 999,994,690.0

