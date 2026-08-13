Qual é o preço de hoje de Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN)?

O preço em tempo real é R$747.1161829664412000, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de 0.22%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de WTCOIN estão em circulação?

A oferta em circulação de WTCOIN é de 213.1587428725844, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente Coinbase Global Inc ST0x?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de WTCOIN nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de Coinbase Global Inc ST0x hoje?

A capitalização de mercado está em R$159252.12988992846000, posicionando Coinbase Global Inc ST0x na posição #7818 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente WTCOIN está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de Coinbase Global Inc ST0x?

A recente variação de preço de 0.22% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ST0x Ecosystem e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.