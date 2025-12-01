Preço de CoinbarPay hoje

O preço ao vivo de CoinbarPay (CBPAY) hoje é $ 0.00010715, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CBPAY para USD é de $ 0.00010715 por CBPAY.

CoinbarPay ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 394,397, com um fornecimento em circulação de 3.68B CBPAY. Nas últimas 24 horas, CBPAY foi negociado entre $ 0.00010715 (mínimo) e $ 0.00010715 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00137281, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005508.

No desempenho de curto prazo, CBPAY movimentou-se -- na última hora e +3.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CoinbarPay (CBPAY)

Capitalização de mercado $ 394.40K$ 394.40K $ 394.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Fornecimento Circulante 3.68B 3.68B 3.68B Fornecimento total 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

