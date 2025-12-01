Preço de Cofinex hoje

O preço ao vivo de Cofinex (CNX) hoje é $ 0.269872, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CNX para USD é de $ 0.269872 por CNX.

Cofinex ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,541,689, com um fornecimento em circulação de 65.00M CNX. Nas últimas 24 horas, CNX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.500327, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04504196.

No desempenho de curto prazo, CNX movimentou-se -- na última hora e -20.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cofinex (CNX)

Capitalização de mercado $ 17.54M$ 17.54M $ 17.54M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 134.94M$ 134.94M $ 134.94M Fornecimento Circulante 65.00M 65.00M 65.00M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Cofinex é $ 17.54M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CNX é 65.00M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 134.94M.