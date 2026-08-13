Preço de CockCardano hoje

O preço ao vivo de CockCardano (COCK) hoje é $ 0, com uma variação de 5.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COCK para USD é de $ 0 por COCK.

CockCardano ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 954,943, com um fornecimento em circulação de 1.00B COCK. Nas últimas 24 horas, COCK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00101166 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00738664, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COCK movimentou-se +0.33% na última hora e -0.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 726.23.

Informações de mercado de CockCardano (COCK)

Capitalização de mercado $ 954.94K$ 954.94K $ 954.94K Volume (24h) $ 726.23$ 726.23 $ 726.23 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 954.94K$ 954.94K $ 954.94K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CockCardano é $ 954.94K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 726.23. A oferta em circulação de COCK é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 954.94K.