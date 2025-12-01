Preço de COCK hoje

O preço ao vivo de COCK (COCK) hoje é $ 0.00001268, com uma variação de 7.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COCK para USD é de $ 0.00001268 por COCK.

COCK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,583.18, com um fornecimento em circulação de 999.89M COCK. Nas últimas 24 horas, COCK foi negociado entre $ 0.00001171 (mínimo) e $ 0.00001287 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00057496, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001171.

No desempenho de curto prazo, COCK movimentou-se +0.61% na última hora e -7.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de COCK (COCK)

Capitalização de mercado $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K Fornecimento Circulante 999.89M 999.89M 999.89M Fornecimento total 999,886,588.536151 999,886,588.536151 999,886,588.536151

A capitalização de mercado atual de COCK é $ 12.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COCK é 999.89M, com um fornecimento total de 999886588.536151. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.58K.