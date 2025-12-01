Preço de Club Atletico Independiente Fan Token hoje

O preço ao vivo de Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) hoje é $ 0.03502332, com uma variação de 3.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAI para USD é de $ 0.03502332 por CAI.

Club Atletico Independiente Fan Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 50,393, com um fornecimento em circulação de 1.44M CAI. Nas últimas 24 horas, CAI foi negociado entre $ 0.03498637 (mínimo) e $ 0.03625977 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 9.54, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02863941.

No desempenho de curto prazo, CAI movimentou-se 0.00% na última hora e +8.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)

Capitalização de mercado $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 175.12K$ 175.12K $ 175.12K Fornecimento Circulante 1.44M 1.44M 1.44M Fornecimento total 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

