Preço de CLU hoje

O preço ao vivo de CLU (CLU) hoje é $ 0.00002529, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLU para USD é de $ 0.00002529 por CLU.

CLU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,062, com um fornecimento em circulação de 991.18M CLU. Nas últimas 24 horas, CLU foi negociado entre $ 0.00002512 (mínimo) e $ 0.00002539 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00020879, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002512.

No desempenho de curto prazo, CLU movimentou-se -0.37% na última hora e -26.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CLU (CLU)

Capitalização de mercado $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K Fornecimento Circulante 991.18M 991.18M 991.18M Fornecimento total 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

A capitalização de mercado atual de CLU é $ 25.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLU é 991.18M, com um fornecimento total de 991178886.0244287. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.06K.