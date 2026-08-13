Preço de Cloister hoje

O preço ao vivo de Cloister (CLOISTER) hoje é $ 0, com uma variação de 1.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLOISTER para USD é de $ 0 por CLOISTER.

Cloister ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,252, com um fornecimento em circulação de 100.00B CLOISTER. Nas últimas 24 horas, CLOISTER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLOISTER movimentou-se -- na última hora e +1.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cloister (CLOISTER)

Capitalização de mercado $ 23.25K$ 23.25K $ 23.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.25K$ 23.25K $ 23.25K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Cloister é $ 23.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLOISTER é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.25K.