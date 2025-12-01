Preço de CLIPPED hoje

O preço ao vivo de CLIPPED (CLIPPED) hoje é $ 0.00001496, com uma variação de 11.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLIPPED para USD é de $ 0.00001496 por CLIPPED.

CLIPPED ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,959.68, com um fornecimento em circulação de 1.00B CLIPPED. Nas últimas 24 horas, CLIPPED foi negociado entre $ 0.00001295 (mínimo) e $ 0.00001562 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00069293, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001295.

No desempenho de curto prazo, CLIPPED movimentou-se -3.22% na última hora e -45.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CLIPPED (CLIPPED)

Capitalização de mercado $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CLIPPED é $ 14.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLIPPED é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.96K.