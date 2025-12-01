Preço de Clean Food hoje

O preço ao vivo de Clean Food (CF) hoje é $ 0.00186903, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CF para USD é de $ 0.00186903 por CF.

Clean Food ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 164,475, com um fornecimento em circulação de 88.00M CF. Nas últimas 24 horas, CF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03350273, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CF movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Clean Food (CF)

Capitalização de mercado $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Fornecimento Circulante 88.00M 88.00M 88.00M Fornecimento total 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

