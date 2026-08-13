Preço de CLAWLETT hoje

O preço ao vivo de CLAWLETT (CLAWLETT) hoje é $ 0.00942692, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLAWLETT para USD é de $ 0.00942692 por CLAWLETT.

CLAWLETT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 197,541, com um fornecimento em circulação de 20.96M CLAWLETT. Nas últimas 24 horas, CLAWLETT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.34, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00112421.

No desempenho de curto prazo, CLAWLETT movimentou-se -- na última hora e -2.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 271.66.

Informações de mercado de CLAWLETT (CLAWLETT)

Capitalização de mercado $ 197.54K$ 197.54K $ 197.54K Volume (24h) $ 271.66$ 271.66 $ 271.66 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 197.54K$ 197.54K $ 197.54K Fornecimento Circulante 20.96M 20.96M 20.96M Fornecimento total 20,955,000.0 20,955,000.0 20,955,000.0

A capitalização de mercado atual de CLAWLETT é $ 197.54K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 271.66. A oferta em circulação de CLAWLETT é 20.96M, com um fornecimento total de 20955000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 197.54K.