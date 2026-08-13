Em que rede blockchain Claw16z opera?

Claw16z opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de CLAW16Z?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de 0.03% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Claw16z pertence?

Claw16z se enquadra na categoria Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Moltbook and Openclaw-Themed. Essa classificação ajuda os investidores a comparar CLAW16Z com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Claw16z?

Sua capitalização de mercado é de R$95293.6243227750384000, colocando o ativo na posição #8914. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de CLAW16Z estão atualmente em circulação?

Há 99999999999.99998 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Claw16z hoje?

Nos últimos dias, CLAW16Z gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Claw16z flutuou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.