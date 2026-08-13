Preço de ClaudeWar hoje

O preço ao vivo de ClaudeWar (CLAUDEWAR) hoje é $ 0, com uma variação de 12.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLAUDEWAR para USD é de $ 0 por CLAUDEWAR.

ClaudeWar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,830, com um fornecimento em circulação de 976.65M CLAUDEWAR. Nas últimas 24 horas, CLAUDEWAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLAUDEWAR movimentou-se +0.37% na última hora e -32.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ClaudeWar (CLAUDEWAR)

Capitalização de mercado $ 20.83K$ 20.83K $ 20.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.83K$ 20.83K $ 20.83K Fornecimento Circulante 976.65M 976.65M 976.65M Fornecimento total 976,646,803.139498 976,646,803.139498 976,646,803.139498

A capitalização de mercado atual de ClaudeWar é $ 20.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLAUDEWAR é 976.65M, com um fornecimento total de 976646803.139498. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.83K.