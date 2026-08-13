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O preço ao vivo de Claude Crab hoje é 0.00154681 USD. A capitalização de mercado de CRABAI é de 14,694,722 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CRABAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Claude Crab hoje é 0.00154681 USD. A capitalização de mercado de CRABAI é de 14,694,722 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CRABAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Claude Crab (CRABAI)

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Preço em tempo real de 1 CRABAI para USD

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$0.00154681$0.00154681
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Claude Crab (CRABAI)
Última atualização da página: 2026-08-13 13:57:17 (UTC+8)

Preço de Claude Crab hoje

O preço ao vivo de Claude Crab (CRABAI) hoje é $ 0.00154681, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRABAI para USD é de $ 0.00154681 por CRABAI.

Claude Crab ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,694,722, com um fornecimento em circulação de 9.50B CRABAI. Nas últimas 24 horas, CRABAI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00405266, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00154662.

No desempenho de curto prazo, CRABAI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.97.

Informações de mercado de Claude Crab (CRABAI)

$ 14.69M
$ 14.69M$ 14.69M

$ 4.97
$ 4.97$ 4.97

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Claude Crab é $ 14.69M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.97. A oferta em circulação de CRABAI é 9.50B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.47M.

Histórico de preço de Claude Crab USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Mínimo 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Máximo 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00405266
$ 0.00405266$ 0.00405266

$ 0.00154662
$ 0.00154662$ 0.00154662

--

--

0.00%

0.00%

Histórico de preços de Claude Crab (CRABAI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Claude Crab em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Claude Crab em USD foi de $ -0.0009558766.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Claude Crab em USD foi de $ -0.0008999229.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Claude Crab em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ -0.0009558766-61.79%
60 dias$ -0.0008999229-58.17%
90 dias----

Previsão de preço para Claude Crab

Previsão de preço de Claude Crab (CRABAI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CRABAI em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Claude Crab (CRABAI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Claude Crab pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Claude Crab pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CRABAI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Claude Crab.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Claude Crab (CRABAI)

Site oficial

Categoria :

AI MemeBNB Chain EcosystemMeme

Sobre Claude Crab

Qual é o preço atual de Claude Crab?

Negociando a R$0.0077516550255324966000, Claude Crab apresentou uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas.

Como a oferta de tokens afeta a avaliação de CRABAI?

A oferta desempenha um papel fundamental: com 9500000000.0 tokens em circulação, a escassez ou a inflação podem influenciar significativamente o comportamento dos preços em horizontes longos.

Qual é a capitalização de mercado de Claude Crab?

Sua capitalização de mercado é de R$73640858.04985934892000, ocupando a posição #950 globalmente e indicando a escala de adoção da rede.

Qual é a atividade de negociação das últimas 24 horas?

CRABAI registrou R$-- em volume de negociação, demonstrando a liquidez atual e a atividade dos usuários.

Qual é a faixa de preços das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$0E-15 e R$0E-15, ajudando os investidores a avaliarem o impulso de curto prazo.

Como Claude Crab se encaixa na categoria BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Meme?

Como token BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Meme, CRABAI compete com ativos similares com base em utilidade, oferta, adoção e tendências de desempenho.

Quais são as tendências de tokenomics de longo prazo que importam?

Emissões, queimas, cronogramas de desbloqueio e recompensas por staking — frequentemente ligadas à economia da -- — podem afetar a oferta futura e a confiança do mercado.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Claude Crab

Última atualização da página: 2026-08-13 13:57:17 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Claude Crab (CRABAI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AIR

$0.01405
$0.01405$0.01405

-29.75%

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$0.02068
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+22.18%

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Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

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$0.00482
$0.00482$0.00482

+33.88%

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$0.0003621$0.0003621

+44.84%

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+20.00%

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$2.3064$2.3064

+15.32%

Bitway

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$0.241381
$0.241381$0.241381

+10.16%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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