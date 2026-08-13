Preço de Claude Crab hoje

O preço ao vivo de Claude Crab (CRABAI) hoje é $ 0.00154681, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRABAI para USD é de $ 0.00154681 por CRABAI.

Claude Crab ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,694,722, com um fornecimento em circulação de 9.50B CRABAI. Nas últimas 24 horas, CRABAI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00405266, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00154662.

No desempenho de curto prazo, CRABAI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.97.

Informações de mercado de Claude Crab (CRABAI)

Capitalização de mercado $ 14.69M$ 14.69M $ 14.69M Volume (24h) $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Fornecimento Circulante 9.50B 9.50B 9.50B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Claude Crab é $ 14.69M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.97. A oferta em circulação de CRABAI é 9.50B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.47M.