Preço de Clarity Protocol hoje

O preço ao vivo de Clarity Protocol (FOLD) hoje é $ 0, com uma variação de 3.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FOLD para USD é de $ 0 por FOLD.

Clarity Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,864, com um fornecimento em circulação de 879.99M FOLD. Nas últimas 24 horas, FOLD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00202191, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FOLD movimentou-se +0.15% na última hora e -37.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Clarity Protocol (FOLD)

Capitalização de mercado $ 35.86K$ 35.86K $ 35.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.75K$ 40.75K $ 40.75K Fornecimento Circulante 879.99M 879.99M 879.99M Fornecimento total 999,990,875.517014 999,990,875.517014 999,990,875.517014

A capitalização de mercado atual de Clarity Protocol é $ 35.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FOLD é 879.99M, com um fornecimento total de 999990875.517014. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.75K.