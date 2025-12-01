Preço de Clanker Index hoje

O preço ao vivo de Clanker Index (CLX) hoje é $ 1.22, com uma variação de 2.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLX para USD é de $ 1.22 por CLX.

Clanker Index ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 157,363, com um fornecimento em circulação de 128.22K CLX. Nas últimas 24 horas, CLX foi negociado entre $ 1.18 (mínimo) e $ 1.23 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.788604.

No desempenho de curto prazo, CLX movimentou-se -0.05% na última hora e -2.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Clanker Index (CLX)

Capitalização de mercado $ 157.36K$ 157.36K $ 157.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 157.36K$ 157.36K $ 157.36K Fornecimento Circulante 128.22K 128.22K 128.22K Fornecimento total 128,215.8229708385 128,215.8229708385 128,215.8229708385

A capitalização de mercado atual de Clanker Index é $ 157.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLX é 128.22K, com um fornecimento total de 128215.8229708385. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 157.36K.