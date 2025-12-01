Preço de Cisco xStock hoje

O preço ao vivo de Cisco xStock (CSCOX) hoje é $ 77.13, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CSCOX para USD é de $ 77.13 por CSCOX.

Cisco xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 233,791, com um fornecimento em circulação de 3.03K CSCOX. Nas últimas 24 horas, CSCOX foi negociado entre $ 76.88 (mínimo) e $ 77.15 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 79.94, enquanto a mínima histórica foi de $ 65.89.

No desempenho de curto prazo, CSCOX movimentou-se +0.31% na última hora e +1.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cisco xStock (CSCOX)

Capitalização de mercado $ 233.79K$ 233.79K $ 233.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Fornecimento Circulante 3.03K 3.03K 3.03K Fornecimento total 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

A capitalização de mercado atual de Cisco xStock é $ 233.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CSCOX é 3.03K, com um fornecimento total de 28283.02293145555. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.18M.