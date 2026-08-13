Preço de CICADA rtUSQ hoje

O preço ao vivo de CICADA rtUSQ (RTUSQ) hoje é $ 0.938066, com uma variação de 2.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RTUSQ para USD é de $ 0.938066 por RTUSQ.

CICADA rtUSQ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,413,138, com um fornecimento em circulação de 1.51M RTUSQ. Nas últimas 24 horas, RTUSQ foi negociado entre $ 0.893086 (mínimo) e $ 0.959924 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.001, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.846998.

No desempenho de curto prazo, RTUSQ movimentou-se +0.00% na última hora e -3.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.39K.

Informações de mercado de CICADA rtUSQ (RTUSQ)

Capitalização de mercado $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volume (24h) $ 8.39K$ 8.39K $ 8.39K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Fornecimento Circulante 1.51M 1.51M 1.51M Fornecimento total 1,506,438.17598179 1,506,438.17598179 1,506,438.17598179

A capitalização de mercado atual de CICADA rtUSQ é $ 1.41M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.39K. A oferta em circulação de RTUSQ é 1.51M, com um fornecimento total de 1506438.17598179. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.57M.