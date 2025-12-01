Preço de Cicada Finance hoje

O preço ao vivo de Cicada Finance (LTCIC) hoje é $ 0.00216801, com uma variação de 0.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LTCIC para USD é de $ 0.00216801 por LTCIC.

Cicada Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,647,141, com um fornecimento em circulação de 2.61B LTCIC. Nas últimas 24 horas, LTCIC foi negociado entre $ 0.00213148 (mínimo) e $ 0.00217728 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00289418, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00201616.

No desempenho de curto prazo, LTCIC movimentou-se +0.57% na última hora e -0.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cicada Finance (LTCIC)

Capitalização de mercado $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.67M$ 21.67M $ 21.67M Fornecimento Circulante 2.61B 2.61B 2.61B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

