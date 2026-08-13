Preço de Chonkers hoje

O preço ao vivo de Chonkers (CHONKERS) hoje é $ 0, com uma variação de 4.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHONKERS para USD é de $ 0 por CHONKERS.

Chonkers ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,289, com um fornecimento em circulação de 999.51M CHONKERS. Nas últimas 24 horas, CHONKERS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00112827, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHONKERS movimentou-se +0.37% na última hora e -12.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Chonkers (CHONKERS)

Capitalização de mercado $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K Fornecimento Circulante 999.51M 999.51M 999.51M Fornecimento total 999,510,909.303585 999,510,909.303585 999,510,909.303585

A capitalização de mercado atual de Chonkers é $ 34.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHONKERS é 999.51M, com um fornecimento total de 999510909.303585. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.29K.