Preço de Chill Town hoje

O preço ao vivo de Chill Town (CHILLTOWN) hoje é $ 0, com uma variação de 1.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHILLTOWN para USD é de $ 0 por CHILLTOWN.

Chill Town ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 45,775, com um fornecimento em circulação de 855.49M CHILLTOWN. Nas últimas 24 horas, CHILLTOWN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHILLTOWN movimentou-se +0.37% na última hora e -2.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Chill Town (CHILLTOWN)

Capitalização de mercado $ 45.78K$ 45.78K $ 45.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.78K$ 45.78K $ 45.78K Fornecimento Circulante 855.49M 855.49M 855.49M Fornecimento total 855,487,131.0 855,487,131.0 855,487,131.0

A capitalização de mercado atual de Chill Town é $ 45.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHILLTOWN é 855.49M, com um fornecimento total de 855487131.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.78K.