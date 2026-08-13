Preço de Chilean Peso hoje

O preço ao vivo de Chilean Peso (WCLP) hoje é $ 0.00110648, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WCLP para USD é de $ 0.00110648 por WCLP.

Chilean Peso ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,763, com um fornecimento em circulação de 63.95M WCLP. Nas últimas 24 horas, WCLP foi negociado entre $ 0.00110151 (mínimo) e $ 0.00110636 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00247997, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00106918.

No desempenho de curto prazo, WCLP movimentou-se +0.02% na última hora e +0.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 264.32.

Informações de mercado de Chilean Peso (WCLP)

Capitalização de mercado $ 70.76K$ 70.76K $ 70.76K Volume (24h) $ 264.32$ 264.32 $ 264.32 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.76K$ 70.76K $ 70.76K Fornecimento Circulante 63.95M 63.95M 63.95M Fornecimento total 63,952,369.57473687 63,952,369.57473687 63,952,369.57473687

A capitalização de mercado atual de Chilean Peso é $ 70.76K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 264.32. A oferta em circulação de WCLP é 63.95M, com um fornecimento total de 63952369.57473687. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 70.76K.