O que é Children Of The Sky (COTS)

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain. Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community. With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

Tokenomics de Children Of The Sky (COTS)

Compreender a tokenomics de Children Of The Sky (COTS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token COTS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Children Of The Sky (COTS) Quanto vale hoje o Children Of The Sky (COTS)? O preço ao vivo de COTS em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de COTS para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de COTS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Children Of The Sky? A capitalização de mercado de COTS é $ 16.25K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de COTS? O fornecimento circulante de COTS é de 999.55M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de COTS? COTS atingiu um preço máximo histórico de 0.01772925 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de COTS? COTS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de COTS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para COTS é -- USD . COTS vai subir ainda este ano? COTS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do COTS para uma análise mais detalhada.

