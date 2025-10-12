O preço ao vivo de Children Of The Sky hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COTS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COTS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Children Of The Sky hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COTS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COTS facilmente na MEXC agora.

Logo de Children Of The Sky

Preço de Children Of The Sky (COTS)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 COTS para USD

--
----
-3.50%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Children Of The Sky (COTS)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:14:24 (UTC+8)

Informações de preço de Children Of The Sky (COTS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01772925
$ 0.01772925$ 0.01772925

$ 0
$ 0$ 0

+1.04%

-3.53%

-22.44%

-22.44%

O preço em tempo real de Children Of The Sky (COTS) é --. Nas últimas 24 horas, COTS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COTS é $ 0.01772925, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, COTS variou +1.04% na última hora, -3.53% nas últimas 24 horas e -22.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Children Of The Sky (COTS)

$ 16.25K
$ 16.25K$ 16.25K

--
----

$ 16.25K
$ 16.25K$ 16.25K

999.55M
999.55M 999.55M

999,551,900.938727
999,551,900.938727 999,551,900.938727

A capitalização de mercado atual de Children Of The Sky é $ 16.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COTS é 999.55M, com um fornecimento total de 999551900.938727. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.25K.

Histórico de preços de Children Of The Sky (COTS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Children Of The Sky em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Children Of The Sky em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Children Of The Sky em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Children Of The Sky em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-3.53%
30 dias$ 0-62.66%
60 dias$ 0-99.79%
90 dias$ 0--

O que é Children Of The Sky (COTS)

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

Recurso de Children Of The Sky (COTS)

Site oficial

Previsão de preço do Children Of The Sky (em USD)

Quanto valerá Children Of The Sky (COTS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Children Of The Sky (COTS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Children Of The Sky.

Confira a previsão de preço de Children Of The Sky agora!

COTS para moedas locais

Tokenomics de Children Of The Sky (COTS)

Compreender a tokenomics de Children Of The Sky (COTS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token COTS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Children Of The Sky (COTS)

Quanto vale hoje o Children Of The Sky (COTS)?
O preço ao vivo de COTS em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de COTS para USD?
O preço atual de COTS para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Children Of The Sky?
A capitalização de mercado de COTS é $ 16.25K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de COTS?
O fornecimento circulante de COTS é de 999.55M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de COTS?
COTS atingiu um preço máximo histórico de 0.01772925 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de COTS?
COTS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de COTS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para COTS é -- USD.
COTS vai subir ainda este ano?
COTS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do COTS para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.